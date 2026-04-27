F.Bahçe'nin yıldızları şampiyonluğa veda edilen derbi sonrası şöyle konuştu:"Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta! Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum. Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde.""Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil. Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!""Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Bir hakem çıkıyor maçı öldürüyor ve siz de kaybediyorsunuz."

