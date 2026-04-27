Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Samsunspor'un her maça galibiyet için çıktığını belirten Yüksel Yıldırım, "Her takıma karşı galibiyet için çıkıyoruz! Trabzonspor'a karşı 10 kişi, 120 dakika direndik ama penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe'den ofsaytımsı bir gol yedik, Galatasaray ile dişe diş oynadık ama o maçta 90+4'te penaltımız verilmedi! Her maça Samsunspor ruhu ile çıkıyoruz" dedi.
Galatasaray'ın maçı kazanması halinde şampiyon olacağının hatırlatılması sonrası Yüksel Yıldırım, "Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar" sözlerini dile getirdi.
Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor" şeklinde konuştu.
Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi" açıklamasını yaptı.
Yüksel Yıldırım son olarak, "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli" dedi.