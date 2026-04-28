Anderson Talisca’dan derbi açıklaması!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:15

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbide penaltı kaçıran Anderson Talisca, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

İŞTE TALISCA'NIN İFADELERİ:

"Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum."

"Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum; 9 numara, 8 numara, 10 numara gibi... Ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
