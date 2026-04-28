Arda Güler’in ardından Hakan’dan da kötü haber!

Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan İnter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
'ndan kötü haber geldi. Ligde son oynanan Torino karşılaşmasında kadroda yer almayan Ay-Yıldızlı takımın kaptanının sakatlandığı kaydedildi. Çizme ekibi, 32 yaşındaki orta sahanın sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiğini açıkladı.
İtalyan basını, sezonu kapattığı belirtilen Hakan'ın 2026 Dünya Kupası'na kadar iyileşmeyi ve toparlanmayı hedeflediğini yazdı.
5 gün önce de Real Madrid forması giyen Milli Takım'ın bir diğer yıldızı Arda Güler
'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı. Tedavisine başlanan genç oyuncu, Dünya Kupası'na yetişmeyi çok istiyor.