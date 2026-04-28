Aslan mutlu rakipler buruk

Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray kutlamalara başladı. Derbinin ardından sahada taraftarıyla bütünleşen sarı-kırmızılı takımın başarısında aslan payı Okan Buruk'a ait. Üst üste 4. şampiyonluğa koşan Buruk sezon biter bitmez ödülünü alacak. İşte detaylar… Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçim gerçekleşecek. Şu ana kadar karşısına aday çıkmayan Dursun Özbek'in iki yıl daha koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimini değiştirmeye hazırlanan Özbek, tekrar başkan seçildiği gibi hocasıyla masaya oturacak. Okan Buruk'un sözleşmesi iki yıllığına uzatılacak.

YILLIK 200 MİLYON TL ALIYOR

2028'e kadar başkan seçilecek Dursun Özbek, görev süresi boyunca sadece Buruk'la çalışmayı düşünüyor. Yerlide tavan ücret olan 200 milyon TL bu sezon başarılı teknik adama ödenmişti. Okan Buruk'a 4. şampiyonlukla birlikte hem yeni sözleşme hem de zam yolda.

4X4'LÜK İLERLİYOR

FATIH Terim yönetiminde oyuncu olarak 1996-2000 arasında 4 zafer yaşayan Okan Buruk, bu kez teknik adam olarak 4 şampiyonluk elde etmenin peşinde. İlk sezon F.Bahçe'nin 8 puan önünde kupaya ulaşan Cimbom, Buruk'un ikinci sezonunda ise rekora ulaştı ve 102 puanla ipi göğüsledi. Geçtiğimiz sezon ise arayı açıp 95 puana ulaşıp 11 puan fark atan G.Saray, 5. yıldızı da göğsüne takmıştı.

YOK BÖYLE İSTATİSTİK!

Galatasaray'ın başında 200. maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Okan Buruk'un karnesinde 143 galibiyet-28 beraberlik-29 mağlubiyet yazıyor. Buruk döneminde Fenerbahçe ile oynanan 11 derbinin 6'sını kazanan Galatasaray, son 4 sezonda ligde oynanan 5 maçta ezeli rakibine gol izni vermedi.

F.BAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı-lacivertlilerin, Tedesco ile yollarını ayırmasından sonra Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Okan Buruk'un fotoğrafının yer aldığı gönderide, "Seninle birlikte nice başarılara Winner (Kazanan) Okan Buruk!" ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLA OMUZ OMUZA İDMAN

F.Bahçe galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan G.Saray, cumartesi günü karşılaşacağı Samsunspor maçı öncesi stadyumda taraftara açık özel bir antrenman düzenleme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Hedef26 yolunda, büyük Galatasaray taraftarıyla yarın Rams Park'ta buluşuyoruz. Detaylar duyurulacaktır'' ifadeleri kullanıldı.