Başkan takımı coşturdu: 265 milyon TL prim!

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi
hem de Süper Lig'de kritik haftalarda yönetim, kesenin ağzını açarken oyuncular da sahada katkılarını göstermişti. Devler Ligi'nde galibiyet priminin yarısı olan 1.1 milyon Euro'yu prim olarak veren yönetim, derbi için ise ilk etapta 3 milyon Euro belirlemişti. 3-0 biten Fenerbahçe maçının ardından GS TV'ye "Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar. Galatasaray çok büyük bir camia"
diyen Dursun Özbek
soluğu soyunma odasında aldı. Başkan Özbek, derbinin primini 5 milyon Euro (264.4 milyon TL)
olarak takıma müjdeledi.