Bomba Üstüne Bomba

Fenerbahçe önce Konya'ya yenilip Türkiye Kupası'na veda etti, ardından G.Saray'a 3-0 mağlup olup şampiyonluk yarışına havlu attı. Beş gün içinde gelen iki kayıp, camiadaki hayal kırıklığını büyütürken yönetimi de bir karar almaya itti. Sarı-lacivertli yönetim dün saat 14.00'te kulüp binasında olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Üç saat süren görüşmenin ardından bazı yöneticiler kulüp binasından ayrılırken ikinci toplantı Samandıra'da yönetim, teknik heyet ve futbolcularla gerçekleşti. Başkan Sadettin Saran seçim kararı alırken kongrenin 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği, çoğunluk sağlanamazsa 14 Haziran'da yapılacağı bildirildi. Ayrıca Sportif Direktör Devin Özek, Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya veda edildi. Takımın başında kalan üç maça Zeki Murat Göle çıkacak.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

SAFİ VE GÖKTÜRK'TEN SONRA AYDINLAR!

F.Bahçe'de olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından gözler adaylara da çevrildi. Daha önce hatırlanacağı gibi Hakan Safi ve Barış Göktürk aday olacaklarını açıklamıştı. Mevcut başkan Sadettin Saran'ın durumu belirsiz fakat kulislerdeki bilgilere göre; Saran da seçime yeni bir ekiple girmek istiyor. Bir başka aday ise Mehmet Ali Aydınlar... Aydınlar'ın ismi dün Fenerbahçe camiasında çok konuşuldu. 2008-2011 yılları arasında TFF yönetim kurulu üyeliği yapan Aydınlar, daha sonra TFF Başkanı da olmuştu. F.Bahçe kulübünün seçim kararını resmen açıklamasının ardından (yarın bekleniyor) Aydınlar'ın da aday olduğunu kamuoyuna duyuracağı öngörülüyor.