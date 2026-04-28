En pahalı çöküş!

Büyük umutlarla başlayan 2025- 26 sezonundada tüm hedeflere bir bir veda edildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 142 milyon Euro harcayarak tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ancak yine parasıyla rezil oldu. 11 milyon Euro ile Avrupa'nın en çok kazanan kalecisi olan Ederson, önce hatalı çıkışıyla Rize karşısında 90+8'de altın değerinde iki puandan etti. Galatasaray deplasmanında da en kritik anda kırmızı kart görerek hem takımını 10 kişi bıraktı hem de farkın açılmasına sebebiyet verdi.

24 LİG MAÇINDA 24 GOL YEDİ

Brezilyalı eldiven, 4 büyük takım arasında en kötü kurtarış karnesine (%70) sahip olurken, lig genelinde 12. sırada yer aldı. 24 lig maçında 24 gol yiyen Ederson, sadece 8 maçta kalesini kapattı. Tüm karşılaşmalar baz alındığında 36 müsabakada 35 gol görüp 13 kez rakiplere geçit vermedi. En-Nesyri ve Duran gönderilirken yerlerine gelen Cherif tam bir hayal kırıklığı oldu. 19 yaşındaki golcünün 4 milyon Euro kiralama bedeline 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu var. Kulübün en pahalı forveti olarak tarihe geçen Fransız oyuncu, 16 resmi maçta sadece 3 kez gol buldu.

FRANSIZ İKİLİ, HAYAL KIRIKLIĞI

28 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Guendouzi ile bir yıllık faturası 20 milyonu bulan Kante çabalasa da takım oyununda yetersiz kaldı. Fransız ikili, 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı yaptı. Uğruna yedek bırakılan Fred ile Rennes'e yollanan Szymanski, tabelaya 8 kez (2 gol-6 asist) etki etti. 22.5 milyon Euro ile kulübün en yüksek bedelli ikinci takviyesi olan Kerem, ağları 13 kez bulurken geçen sezonun gerisinde (17 gol) kaldı. Ligdeki 6 golüyle son 5 yıldaki en kötü karnesini tekrarladı.

EDERSON'A PARA CEZASI!

Fenerbahçe yönetimi, dünkü toplantısında Ederson'a da fatura kesti. G.Saray maçında takımı 10 kişi bırakan Brezilyalı file bekçisine para cezası verildi. Tecrübeli eldiven, ülkesinde de gündem oldu. Terra isimli haber sitesinde "Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmesi için adaylardan biri olan Ederson, Galatasaray ile oynanan derbide üzücü bir olaya karıştı" ifadeleri yer aldı.

GİT HALI SAHADA OYNA!

Derbide takımı 10 kişi bırakan Ederson'dan gece yarısı özür geldi. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada hakeme eleştirilerini sürdüren Brezilyalı kaleci, "Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum. Haksızlığa uğradığıma inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım. Bunu yapmamak gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum" dedi. Fenerbahçe taraftarı ise özre isyan etti. Sosyal medyada, "Sarı kartın olduğunu bile bile bu hareketi yapıyorsan git halı sahada kaleci ol", "Bu davranışın adı ihanettir", "Bu saatten sonra özrün bir anlamı yok" yorumları dikkat çekti.

SALDIRIYA GÖZALTI!

GALATASARAY derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe'yi tesislere dönüşte kızgın taraftarlar karşıladı. "Taraftar burada, başkan nerede" ve "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, takım otobüsüne taşlı saldırı da oldu. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesi uyarınca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.E.S.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.