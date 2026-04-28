Eskişehirspor rövanşı kazandı turu geçti! 3. Lig’de play-off heyecanı sürüyor...

Giriş Tarihi: 29.04.2026 01:18

Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla sona erdi. Yozgat Belediyesi Bozokspor, Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK, ikinci tura yükseldi.

3. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 52 Orduspor FK, 4. Grup'ta ise Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci tura yükseldi.

Play-off etabı birinci turunda yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

3. Grup

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)

52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)

4. Grup

Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
