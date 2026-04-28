Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco’ya veda! "Muhteşem bir insansınız"
Giriş Tarihi: 28.04.2026 16:25

Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco’ya veda! "Muhteşem bir insansınız"

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sosyal medyadan veda paylaşımlarında bulundu.

Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco’ya veda! Muhteşem bir insansınız
Fenerbahçe Kulübü, sezon başında göreve getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Açıklamanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, görevinden alınan Tedesco'ya veda etti.

İŞTE OYUNCULARIN VEDALARI:

Marco Asensio: "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecekte size en iyi dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim!"

Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"

Kerem Aktürkoğlu: "Her şey için teşekkürler Hocam. Yolunuz açık olsun."

Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir insansınız."

Antony Musaba: "Her şey için teşekkürler patron. Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #DOMENİCO TEDESCO #FENERBAHÇE KULÜBÜ #MARCO ASENSİO #MİLAN SKRİNİAR #KEREM AKTÜRKOĞLU #ANDERSON TALİSCA

Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco’ya veda! "Muhteşem bir insansınız"
