Giriş Tarihi: 28.04.2026 20:35 Son Güncelleme: 28.04.2026 20:39

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

AA
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı futbolcular, dünü izinli geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmana Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ev sahipliği yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor mücadelesi hazırlıklarına yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
