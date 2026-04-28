Galatasaray, taraftara açık antrenman yapacak!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 13:34

Galatasaray, taraftara açık antrenman yapacak!

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenman gerçekleştirileceğini duyurdu.

AA
Galatasaray, taraftara açık antrenman yapacak!
Galatasaray, Süper Lig'in 32.haftasında cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılması durumunda üst üste dördüncü kez şampiyon olacak.

Mücadele öncesinde Galatasaray, yarın taraftara açık antrenman yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki antrenman saat 20.00'de başlayacak.

Antrenmanı takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini bu gece saat 23.00'ten itibaren GSPlus uygulamasını indirerek passo.com.tr, passo uygulaması ve Aslanlı Yol bilet satış gişelerinden ücretsiz alabilecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
Galatasaray, taraftara açık antrenman yapacak!
