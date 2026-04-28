İstanbul derbisinde ezici skor!

Derbi ile şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray'ın başarısı Avrupa basınında da gündeme geldi. İşte öne çıkan manşetler:

Marca (İspanya): "Osimhen, Fenerbahçe karşısında derbiyi rayına oturttu ve Galatasaray Süper Lig'e ivme kazandırdı."

AS (İspanya): "Osimhen, Asensio'lu Fenerbahçe'ye karşı derbide golünü attı."

Bild (Almanya): "Sane Türk Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı. Bu zafer, 'Aslanlar' için şampiyonluğu neredeyse garantiledi."

Kicker (Almanya): "Osimhen gol attı, Ederson kırmızı kart gördü: Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çekişmeli derbiyi kazandı."

A Bola (Portekiz): "Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi farklı skorla yendiği maçta Ederson sinirlerine hakim olamadı."

L'Equipe (Fransa): "Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir skorla mağlup ederek Türkiye şampiyonluğuna doğru dev bir adım attı."

Calciomercato (İtalya): "Eski İtalyan Ligi oyuncularını kadrosunda bulunduran Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti: üç gol, on sarı kart, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçırma. Osimhen şampiyonluğa yaklaştı."