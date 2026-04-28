İzlenmeyen maç kalmayacak

Futbolda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig heyecanı, bu sezon oynanacak play-off maçlarının yanı sıra gelecek sezonu kapsayacak şekilde Türk Telekom'un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu Yaay üzerinden yayımlanacak. TFF'nin Riva tesislerindeki imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom yöneticileri katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu, yapılan anlaşmayla 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise şunları söyledi:

"2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Süper Lig'e kazandırdık. Tivibu'nun spor yayıncılığındaki tecrübesi ile Türk Telekom'un teknoloji gücünü bir araya getirerek, Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerimizin hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz."