O Sane bu Sane!

Sezona durağan başlayan ve Alman Milli Takımı'na da davet edilmeyen Leroy Sane, sonrasında önce Aslan'ı sırtladı, ardından da Panzerlerin kadrosuna yeniden girdi. İlk haftalarda istikrarsız bir performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, final haftalarında sahne aldı. Göztepe deplasmanında asist yapan, Kocaelispor'a gol atan Sane, geçen haftaki Gençlerbirliği maçında iki golü de hazırlamıştı. Alman yıldız son Fenerbahçe derbisine ise futboluyla damgasını vurdu. Kadıköy'de gol atan, Beşiktaş deplasmanında galibiyeti getiren asisti yapan Sane, son derbide sergilediği performansla büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu gösterdi.

SÜPER LİG'DE SANE

Maç: 25

Gol: 7

Asist: 5

Maç başı şut: 1.4

Maç başı dribbling: 2.6

Pas yüzdesi: %84

Top kazanma: 0.6