Roma’dan 15 milyon €

Giriş Tarihi: 28.04.2026

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında bitecek Oosterwolde'ye, İtalya ekibi Roma'dan teklif var… Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydii Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki defans oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Hollandalı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta 3861 dakika süre alırken 1 gol-1 asistle skora katkı verdi. 4 sezonda Fenerbahçe ile 106 maça çıkan futbolcu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada forma giyebilmişti.

