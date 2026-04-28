Samsun seriye bağladı

Giriş Tarihi: 28.04.2026

Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor’un uzatmalarda 1 dakika arayla bulduğu 2 golle tutunmaya çalıştığı maçı Elayis, Ntcham ve Mouandilmadji’nin golleriyle kazanıp 3’te 3 yaptı

Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, son dakikaları heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 3'e çıkardı. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadeleye iyi başlayan kırmızı-beyazlılar, 37. dakikada Elayis Tavsan ve 39. dakikada Olivier Ntcham'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarının normal süresi de bu sonuçla tamamlanırken, 90+1'de Mouandilmadji farkı 3'e çıkardı. Mücadeleyi bırakmayan Alanya, 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Meschack ile maçı 3-2'ye getirse de sahadan puansız ayrıldı. Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacak olan Samsunspor bu sonuçla puanını 45'e çıkardı. Alanya ise 33 puanda kaldı.

