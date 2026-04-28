Şansını 7 bitirdi!

DEPLASMANDA 4 AY SONRA KAYIP

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda ilk kez kaybetti. Dış sahada son yenilgisini 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 4-3'lük sonuçla alan Karadeniz ekibi, sonrasında 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşamıştı. Bordo-mavililer, dün akşam Konya'ya kaybederek 2026 yılındaki serisini bitirdi.



ANDRE ONANA: MÜCADELEMİZ ÇOK ANLAMLI...

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, büyük bir efor ortaya koymalarına rağmen kaybettiklerini söyledi. Kamerunlu file bekçisi, "Sezonun tamamına baktığımızda önemli bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Rakiplerimize baktığınızda; G.Saray ve F.Bahçe gibi hem mali güç hem kadro kalitesi açısından önde olan takımlarla yarıştığımızı düşünürsek, ortaya koyduğumuz mücadele daha da anlam kazanıyor." dedi.

G.SARAY SAMSUN'A ŞAMPİYONLUK İÇİN GİDECEK

TRABZONSPOR'UN Konya'dan puansız dönmesiyle birlikte önceki gün Fenerbahçe derbisini kazanan Galatasaray için büyük bir fırsat doğdu. Sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Samsunspor'u mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.