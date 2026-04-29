350 milyon €’luk kadro geç kaldı!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu sayılır. Bu kadar inişli çıkışlı yollardan sonra Okan Buruk yine başardı. 4 kere üst üste şampiyonluk yaşamak nasıl anlatılır?

LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk, futbolculuğunda ve teknik adamlığında 4'er kez üst üste şampiyonluk yaşayarak tarihe geçecek. Avrupa'da bile oyuncu, teknik adam istatistiklerinde böylesine bir tablo yok. Öncelikle Okan Buruk'u kutluyorum. Ama bu kutlamam onu eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. 350 milyon Euro'luk G.Saray takımı bence Avrupa'da ilk 16'ya kalırken Juventus başarısı, Liverpool galibiyetleri, Atletico maçında sergilenen oyunla göz kamaştırdı ve alkışı hak etti. Kadronun derinliği ve kalitesi G.Saray'ın ligi çok erken şampiyon bitirmesini gerektiriyordu. Eğer Okan Buruk bazı haftalarda son kazanılan gövdeli F.Bahçe galibiyeti öncesi Kemerburgaz'da daha fazla mesai harcayıp daha fazla maçlara kafa yorsaydı G.Saray iddia ediyorum namağlup şampiyon olurdu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Okan hocanın karnesini vereceğimiz yer, Şampiyonlar Ligi. Yoksa bu kadro kalitesi ve ekstra oyuncularıyla Türkiye'de ölçü olmaz. Okan hocayı başarılı gösteren en önemli şey, şampiyonluğu F.Bahçe'ye karşı kazanmış olması. Ezeli rekabet başarının rengini de parlaklaştırıyor. Bütün hocaların performanslarının arkasında oyuncu performansları var. Osimhen olmayınca G.Saray, Asensio olmayınca F.Bahçe, Rafa Silva gidince Beşiktaş, Onuachu sakatlanınca Trabzonspor sıradan hale geliyor ve hocalar buna çözüm bulmak yerine transferden bastırıyor.

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'ı biz değil, kendileri şampiyon ilan etsinler. Bu da ya Samsun maçında ya da evinde Antalya maçında olacak. Yeni yüzyılda Türkiye'de iki şampiyonluk yaşayanlar devamını getirememişti. Bu istikrarın sembolü, elbette Okan Buruk'un ne kadar başarılı olursa olsun, çalışabileceği en iyi kulübün yetiştiği kulüp olduğunu düşünmesidir. İki sezon önce 6 maçın fikstürde olduğu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 12 maç oynadıklarının, Osimhen'i Afrika Kupası ve sakatlıklar yüzünden uzun süre kullanamadıklarının altını çizersek en fazla puan kaybı yapılan şampiyonluğun değeri de anlaşılabilir. G.Saray da zaman zaman transfer oburu oldu ama futbolda atanın ve tutanın ne kadar mühim olduğunu ve takım omurgasını sık sık değiştirmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmadılar.

AHMET ÇAKAR: G.Saray özelikle son iki sene içinde yaşadığı şampiyonlukları kesinlikle hak etmiştir. Geçen yıl F.Bahçe'ye 11 puan fark attılar. Bu sene de şu an için fark 7. Yine çift haneli rakamlara bile ulaşabilir. Büyükekşi Federasyonu zamanında birçok şey fluydu. F.Bahçe'nin haklı bir isyanı vardı ama son iki sezon için bunları söyleyemeyiz. Okan Buruk'un en büyük problemi, saha dışı. Yani oyuncu tercihi, oyun taktiği, antrenman yöntemleriyle ilgili çok büyük eksikliği olduğunu düşünmüyorum ama G.Saray gibi bir camianın hocası olmanın getirdiği ağırlığı bir türlü hissedemedi. G.Saray'ın hocası, kenarda zıp zıp zıplamaz. Kaybettiği her maçtan sonra 'Saha sulanmadı, çimler kesilmedi, hakem iki dakika daha fazla oynatmalıydı' gibi bahanelere sığınamaz. G.Saray'ın hocası burnu sıkıldığında yerde güvercin gibi iki takla atamaz. Şampiyonlar Ligi'nde hakem sarı kart göstermek için onu aradığında, kulübenin kuytu köşesine bir kedi gibi saklanamaz. Okan Buruk'un asıl problemi bunlar.



CHERIF'İ TRANSFER ETMEK İNTİHARDI



ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'de yine büyük bir deprem yaşandı. Tedesco ve Devin Özek kovuldu, Başkan Sadettin Saran seçim kararı aldı. Eğer Tedesco ve Devin Özek, Karagümrük maçı sonrası yollansaydı bugün bunlar yaşanır mıydı?

TÜZEMEN: 10 Ocak 2026 Süper Kupa finali, F.Bahçe, G.Saray'ı 2-0 yeniyor. Başta Sadettin Saran olmak üzere herkes lig şampiyonu olmuş gibi tur atıyorlar. Gazeteler ve yazarlar ise bakın neler yazıyor: 1-Helal olsun Tedesco. 2-Tedesco, F.Bahçe'ye çağ atlattı. 3-Bir Tedesco başyapıtı. 4-Tedesco transfer için mevkileri doğru tespit etti, Saran da yerine getirdi. Sonra ne oldu? Yere göğe sığdır-ı lamayan Tedesco, gönderildi. Bu anlayış birçok yabancı hocanın F.Bahçe'ye gelmesi konusunda sıkıntı yaratır.

BİLGİÇ: O maç sonrası iki tane yanlış var. Biri ekiple devam etmek, ötekisi ise kameraların karşısına çıkıp, 'Ültimatom verdim' demek. Başaramayan bir grupla problemleri çözeceğini sandı Sadettin Saran ve bu günleri problemi yaratanlarla geçmek istedi. En baştan beri futbolcuların kayığına binmişti ve süreç olabildiğince yanlış yönetildi. Bu aşamada hocayı göndermek, kararı yeni yönetime bırakmamak nasıl bir mantık!

TİMURLENK: Namağlup bir takım bir maç kaybedince hoca yollanmaz. Eğer bir felaketten bahsediyorsak, o felaketin sorumluları, Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları'dır. Devre ortasında üç santrfor gönderip 'Kante'yi alacağız' diye kişisel şovunu yapan Torunoğulları'nın, sezon başında 'Kerem'in parasını cebimden ödüyorum' diyen Hakan Safi'den bir farkı yok. F.Bahçe'de bir yönetici erozyonu var. Dertlerinin F.Bahçe değil, şöhret ihtirasları olduğunu düşünüyorum. Tedesco'nun ligin sonu beklenmeden yollanması anormal değil çünkü seçim kararı alındı. 30 yaşında, orta sıra bir kulüpte bile sportif direktörlük tecrübesi olmayan adamı, transfer aklınız yaparsanız, o da kendini yabancı medyada övdürür, muhabirler de kendisini futbol dehası ilan eder.

ÇAKAR: Karagümrük mağlubiyetinden sonra gönderilselerdi de fazla bir şey değişmezdi. F.Bahçe şampiyonluk yarışını devre arasında kaybetti. Santrforu olmayan, sözüm ona geleceğin Maradona'sı diye lanse edilen Sidiki Cherif ile yola devam etmek intihardı. Futbolun adaleti olmadığı için yapılan bu çok önemli majör stratejik hata , F.Bahçe'nin belki de şampiyonluğuna mâl oldu. Hatta belki de şu anda Trabzon'un Konya yenilg-i sine rağmen ikinciliğine de mal olacak.



SEÇİM 4 YIL İÇİN YAPILMALI



ÖZBOSTAN: Fenerbahçe için seçim takvimi başladı. Saran'ın camiaya sesleniş konuşması bir veda gibi. Adaylar çıkmaya başladı. Hatta eski TFF Başkanı ve Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar da aday. Ne bekliyorsunuz seçimden?

TÜZEMEN: F.Bahçe'nin haziranda yapacağı seçimde mevcut başkan Sadettin Saran kesin aday olmayacak. Çünkü yaptığı açıklama bir vedaydı. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın uzun süredir başkanlığa hazırlandığını biliyorum. Kendisi spor dünyasında her kesimin saygı duyduğu bir isim. Güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasına rağmen mütevazı yaşamından hiç ödün vermedi. Sayın Aydınlar'ı başkanlık adına en güçlü aday olarak görüyorum. Ancak tek adaylı bir seçim olmaz. Eski başkan Sayın Ali Koç'un desteklediği Sayın Barış Göktürk adaylığını resmen açıkladı. Hakan Safi de aday olacaktır.

BİLGİÇ: Üç tane pırıl pırıl isim var. Çok iyi Fenerbahçeliler ve finansal olarak da güçlüler. Mehmet Ali Aydınlar'a uzun zamandır baskı vardı. Elinde çok güçlü bir yönetim kadrosu ve direkt sonuca odaklı programlar var. Barış Göktürk, 'Son 40 yılda neden 8 şampiyonluk' diyerek başarısızlığı temelden çözmeye niyetli. Buna göre akıl yakalamaya çalışıyor. O da güçlü geliyor. Hakan Safi iddiası, çözüm odaklı stratejileri ve pozitifliğiyle bilinen bir isim. F.Bahçe kongre yapacaksa da bu koltuğun talibi çok olmadı çünkü değerli ama seçilecek yönetime 4 yıl için oy verilmesi gerekir. Eğer bir sezonluk 'palyatif' bir kararın peşinden koşulursa yine 8 ayda bir kongre olur.

TİMURLENK: Barış Göktürk ve Hakan Safi iki aday olsa ancak başkanlık şansları olur ancak üç ya da dördüncü adaylar devreye girdiğinde bu isimlerin F.Bahçe kongresinde sandıkta karşılıklarının olmadığını söylemiştim. Şimdi Aydınlar çıktı sahneye. Ancak Aziz Yıldırım'ın ya kendisi ya da yakın çevresinden kuvvetli bir adayı, bu üç adayın karşısına çıkarmasını bekliyorum.

ÇAKAR: Şu ana kadar görünen üç aday var; Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi… Üçünün de F.Bahçe sevdasından en ufak şüphem yok. Fakat Aydınlar'ın özel bir durumu var. Aday olmasın, hakkı yok demiyorum. İyi bir iş adamı, iyi bir insan, iyi bir aile babası olduğundan kuşkum yok ama asıl problem, seçilsin ya da seçilmesin, hem genel kurul hem de F.Bahçe camiasında tartışılacak olması. Çok önemli iki tane büyük küfesi var sırtında. İlki F.Baçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmekten alıkoyan Futbol Federasyonu Başkanı olması. Herkes, "UEFA men etti" diyor, doğru değil! UEFA, Aydınlar Federasyonuna, "Siz şike faaliyetlerinden dolayı, F.Bahçe'yi yollamayın. Biz de kabul edelim" dediler. Ve maalesef Aydınlar, bu oyuna geldi ve imzayı attı. İkinci büyük problem, Aydınlar'ın kendi lafları. Kulaklarımla duydum, "Şayet F.Bahçe'nin suçsuzluğu ortaya çıkarsa, uğradığı maddi zararı karşılayacağım" demişti. Türk yargısı, F.Bahçe'yi akladı. Kulübün zararını, Aydınlar karşıladı mı? 2011'den bu yana 15 sene, mahkeme kararından ise 7-8 sene geçti. Ben Aydınlar'ın bu maddi zararı karşıladığını duymadım. İçimden bir ses, başka bir sürpriz güçlü adayın çıkabileceğini söylüyor. Ali Koç'un tekrar aday olabileceğini öngörüyorum.



TEKKE SİNEKTEN YAĞ ÇIKARDI



ÖZBOSTAN: Trabzonspor son 3 maçta 7 puan kaybetti. Bunu sadece kadro sıkıntısıyla mı açıklamak lazım yoksa takım formsuzluğu mu?

TÜZEMEN: Eğri oturalım doğru konuşalım, Trabzonspor mevcut kadrosuyla gelecek sezon şampiyonluğa oynayamaz. Teknik direktör Fatih Tekke de '1-2 takviyeyle şampiyonluğa oynarız' dememeli. Trabzonspor'un savunmaya, orta sahaya ve kanatlara oyuncular alması gerekir. Bu sezon Trabzon'un zirvede olmasının en büyük etkeni, sadece ligde ve kupada oynamasıdır. Eğer G.Saray ve F.Bahçe uzun soluklu Avrupa macerası yaşamasaydı puan farkları fazla olurdu.

BİLGİÇ: Trabzonspor genç bir takım ve grafiğinin inişli çıkışlı olması çok doğal. G.Saray'ı yendikleri akşam bütün takımın içi boşaldı. O günkü zafer sarhoşluğu, bugünleri sürpriz olmaktan çıkardı. Çünkü hedefleri ilk 4 iken sıkıntı çekmediler ama bir anda şampiyonluk rüyası gelince baskıyı kaldıramadılar. Onlara ekstra performanslar lazımdı, bunu yapacak oyuncuyu da takım içinden çıkartamadılar. Fatih hoca bunun farkındaydı. Ertuğrul Başkan da mümkün olduğunca oyuncuları korumaya çalıştı ama bir noktada tecrübenin devreye girmesi gerekiyordu, bunu bulamadılar. İyi bir temel attıklarını düşünüyorum. Doğru planlamalarından vazgeçmemeleri lazım.

TİMURLENK: Onuachu'nun cezası, Muçi'nin sakatlığı, 37'lik Nwakaeme'yi kullanma mecburiyeti, Oulai'nin form düşüklüğü lig kupa iç içe sıkışan fikstür… Fatih Tekke'nin bir formsuzluğu olduğunu düşünmüyorum. Sinekten yağ çıkarırcasına bir sezon geçirdi. Beşiktaş'ın harcadığı rakamlara bakın, Trabzonspor ligde Kartal'ın 9 puan önünde ve sezonu bir kupa ile kapatıp Şampiyonlar Ligi bileti alabilme ihtimalini de cebinde tutuyor. Beklentilerin düşük olduğu bir sezonda son haftalardaki kayıplardan hayal kırıklığı yaşayanlar, sezon başındaki hedeflerini ve hayallerini gözden geçirsinler.

ÇAKAR: Bilakis Trabzonspor'un hâlâ ikincilik yarışı içinde olmasının temel nedeni, Fatih Tekke'nin başarısıdır. Kimse Trabzonspor kadrosunu fazla büyütmesin. Şu anda kadro kalitesi Başakşehir civarında. Takımdan Paul Onuachu'yu çıkartın bir seviye daha aşağı iner. Dolayısıyla elindeki kadroya göre Fatih Tekke, başarılı olmuştur.