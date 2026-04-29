Amedspor, Iğdır’da Süper Lig için sahaya çıkacak

Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amedspor, bu sezon ise Süper Lig'e bir adım uzakta bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Süper Lig yolundaki kritik maç öncesinde Amedspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirdi.

Amedspor'da sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

