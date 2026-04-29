Amedspor, Iğdır’da Süper Lig için sahaya çıkacak

Giriş Tarihi: 30.04.2026 00:16

Amedspor, 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK maçında kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Amedspor, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek.

Ligde şampiyon Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, 38. ve son haftada 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

Şampiyonun yanı sıra ikincinin de direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde, 73 puana sahip Amedspor ile Esenler Erokspor arasındaki yarış son haftaya taşındı.

Amedspor ile Esenler Erokspor arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 berabere sona erdi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajla Esenler Erokspor'un önünde bulunan Amedspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde rakibinin alacağı sonuca bakılmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'E ÇIKACAK

Amedspor, Iğdır FK ile yapacağı maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselecek.

Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı.

Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amedspor, bu sezon ise Süper Lig'e bir adım uzakta bulunuyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Süper Lig yolundaki kritik maç öncesinde Amedspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirdi.

Amedspor'da sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

Hakan Kurt - Editör
