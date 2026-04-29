Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Turan'ın rakibi Crystal Palace!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:57

Arda Turan'ın rakibi Crystal Palace!

UEFA Konferans Ligi yarın finalinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, yarın Polonya'da İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek.

AA
Arda Turan’ın rakibi Crystal Palace!
  • ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Organizasyonda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı TSİ 22.00'de ülkesindeki savaş ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde konuk edecek.

Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Turan, Crystal Palace'ı elemeleri durumunda ise Fatih Terim'in ardından kulüp turnuvalarında takımını finale çıkartan ikinci Türk teknik direktör olacak.

İspanya ekibi Rayo Vallecano da Fransa temsilcisi Strasbourg ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Müsabakaların rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan'ın rakibi Crystal Palace!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA