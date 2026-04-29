Atletico Madrid ile Arsenal yenişemedi!

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'ı konuk etti. Karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı.
Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Arsenal'ın golünü 44. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti. Atletico Madrid'de fileleri 56. dakikada penaltıdan Julian Alvarez havalandırdı.
Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki rövanş maçı 5 Mayıs'ta oynanacak.