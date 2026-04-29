Atletico Madrid ile Arsenal yenişemedi!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 23:58 Son Güncelleme: 30.04.2026 00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal yenişemedi.

  • ABONE OL

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal'ı konuk etti. Karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı.

Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Arsenal'ın golünü 44. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres kaydetti. Atletico Madrid'de fileleri 56. dakikada penaltıdan Julian Alvarez havalandırdı.

Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki rövanş maçı 5 Mayıs'ta oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA