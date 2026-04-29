Giriş Tarihi: 29.04.2026 14:49

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak. Beşiktaş kafilesi, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Beşiktaş, ligin 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #SERGEN YALÇIN #TRENDYOL SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ

