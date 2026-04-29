Borussia Mönchengladbach’tan Taylan Bulut kararı!

Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut için Borussia Mönchengladbach iddiası gündeme gelmişti.
Alman ekibinin, Taylan Bulut transferinde kararını verdiği aktarıldı.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediği belirtildi.
20 yaşındaki sağ bek, sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.
Taylan Bulut'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.
20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş, Taylan Bulut transferi için Schalke'ye sezon başında 6 milyon euro ödemişti.