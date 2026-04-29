Borussia Mönchengladbach'tan Taylan Bulut kararı!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 00:46

Borussia Mönchengladbach’ın Taylan Bulut ile ilgili hamlede bulunmadığı iddia edildi.

Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut için Borussia Mönchengladbach iddiası gündeme gelmişti.

Alman ekibinin, Taylan Bulut transferinde kararını verdiği aktarıldı.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediği belirtildi.

20 yaşındaki sağ bek, sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Taylan Bulut'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Taylan Bulut transferi için Schalke'ye sezon başında 6 milyon euro ödemişti.

Hakan Kurt - Editör
#BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH #BEŞİKTAŞ #TAYLAN BULUT #SCHALKE

