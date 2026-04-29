Bunu hak etmedim!

Domenico Tedesco, ayrılık sonrası ilk açıklamasını Alman haber ajansı DPA'ya yaptı. Yaşanan durumun üzücü olduğunu belirten genç hoca, "Sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk ancak sezon içindeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı. Bu da futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini gösteriyor. F.Bahçe'ye imza attığımda hedefimiz sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. Bunun için çok çalıştık, yeri geldi tesislerde kaldık. Bunu hak etmedik ve işlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" dedi. Alman Bild'e ise sitem dolu şu ifadeleri kullandı: "Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir."

İŞTE TAZMİNAT BEDELİ

F.Bahçe'ye Mourinho'nun ayrılığı sonrası 8 Eylül 2025 tarihinde 2 yıllık imza atan Tedesco'nun dönemi 7.5 ay sürdü. Ali Koç yönetimi, genç hocayla 2.5 milyon Euro ücretle anlaşmış, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yapmıştı. Ayrılık halinde ise 500 bin Euro (yaklaşık 27 milyon TL) tazminat maddesi konulmuştu. Önceki akşam sezonun bitimine üç maç kala yaşanan ayrılık nedeniyle İtalyan asıllı Alman hocaya 500 bin Euro ödendi. Tedesco ve ekibinin yanı sıra futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi de gönderilmişti. Bu ekiple beraber toplam tazminat bedelinin 1.5 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.