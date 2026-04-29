Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray stadyumda taraftarıyla buluştu! Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 20:22 Son Güncelleme: 29.04.2026 21:29

Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi taraftarıyla antrenmanda buluştu. Rams Park’taki organizasyona çok sayıda eski futbolcu da katıldı. Okan Buruk'un açıklamaları dikkat çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla buluştu.

21:19

OKAN BURUK: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLARAK BİTİRİRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk antrenmanda açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, “Buraya gelen Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz” sözlerini dile getirdi.

21:07

OSIMHEN İMZA İSTEĞİNİ KIRMADI

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, antrenman sırasında taraftarın imza isteğini geri çevirmedi.

 

20:59

SARA VE ASPRILLA KATILMADI

Galatasaray’da taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Gabriel Sara ile Yaser Asprilla yer almadı. Gabriel Sara’nın ayak bileğinde kemik ödemi olduğu, Yaser Asprilla’nın ise dizinde esneme meydana geldiği aktarıldı.

20:52

DURSUN ÖZBEK SAHADA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sahaya inerek taraftarları selamladı. Dursun Özbek için taraftarlar, “Büyük başkan” tezahüratında bulundu.

 

20:33

MEŞALELER YANDI

Galatasaray taraftarları, antrenman başladıktan kısa bir süre sonra tribünlerde meşale yaktı.

 

20:33

ELMANDER: G.SARAY TARAFTARI İNANILMAZ

Eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, “Böyle bir atmosfere şaşırmıyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu her zaman yapıyor. Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz” dedi.

20:25

OKAN BURUK’TAN YUMRUK ŞOV

Galatasaray taraftarlarının tribüne çağırdığı Okan Buruk, yumruk şova imza attı.

20:21

BABEL: AYRILSANIZ BİLE BAĞ KOPMUYOR

Eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel açıklamasında, “Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor” dedi.

20:21

Sahaya ilk çıkan isim olan İrfan Saraloğlu, futbolculardan önce taraftara üçlü çektirdi.

20:21

ESKİ FUTBOLCULAR DA TRİBÜNDE

Galatasaraylı eski futbolcular Johan Elmander, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Ryan Donk ve Ryan Babel, taraftara açık antrenman için RAMS Park’a geldi.

 

20:21

DONK: BABAM FATİH TERİM...

Bir diğer eski futbolcu Ryan Donk, “Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur” şeklinde konuştu.

20:20

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarları, Rams Park’taki antrenmana büyük ilgi gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
