Galatasaray stadyumda taraftarıyla buluştu! Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk antrenmanda açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, “Buraya gelen Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu. Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz” sözlerini dile getirdi.
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, antrenman sırasında taraftarın imza isteğini geri çevirmedi.
Galatasaray’da taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Gabriel Sara ile Yaser Asprilla yer almadı. Gabriel Sara’nın ayak bileğinde kemik ödemi olduğu, Yaser Asprilla’nın ise dizinde esneme meydana geldiği aktarıldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sahaya inerek taraftarları selamladı. Dursun Özbek için taraftarlar, “Büyük başkan” tezahüratında bulundu.
Galatasaray taraftarları, antrenman başladıktan kısa bir süre sonra tribünlerde meşale yaktı.
Eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, “Böyle bir atmosfere şaşırmıyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu her zaman yapıyor. Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz” dedi.
Galatasaray taraftarlarının tribüne çağırdığı Okan Buruk, yumruk şova imza attı.
Eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel açıklamasında, “Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor” dedi.
Sahaya ilk çıkan isim olan İrfan Saraloğlu, futbolculardan önce taraftara üçlü çektirdi.
Galatasaraylı eski futbolcular Johan Elmander, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Ryan Donk ve Ryan Babel, taraftara açık antrenman için RAMS Park’a geldi.
Bir diğer eski futbolcu Ryan Donk, “Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur” şeklinde konuştu.
Galatasaray taraftarları, Rams Park’taki antrenmana büyük ilgi gösterdi.