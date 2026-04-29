CANLI | Galatasaray’dan taraftara açık antrenman! Eski futbolcular konuştu

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla buluştu.
Eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, “Böyle bir atmosfere şaşırmıyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu her zaman yapıyor. Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz” dedi.
Galatasaray taraftarları, antrenman başladıktan kısa bir süre sonra tribünlerde meşale yaktı.
Galatasaray taraftarlarının tribüne çağırdığı Okan Buruk, yumruk şova imza attı.
Bir diğer eski futbolcu Ryan Donk, “Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur” şeklinde konuştu.
Galatasaraylı eski futbolcular Johan Elmander, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Ryan Donk ve Ryan Babel, taraftara açık antrenman için RAMS Park’a geldi.
Sahaya ilk çıkan isim olan İrfan Saraloğlu, futbolculardan önce taraftara üçlü çektirdi.
Eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel açıklamasında, “Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor” dedi.
Galatasaray taraftarları, Rams Park’taki antrenmana büyük ilgi gösterdi.