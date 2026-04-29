Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Galatasaray’dan taraftara açık antrenman! Eski futbolcular konuştu
Giriş Tarihi: 29.04.2026 20:22 Son Güncelleme: 29.04.2026 20:36

Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi taraftarıyla antrenmanda buluştu. Rams Park’taki organizasyona çok sayıda eski futbolcu da katıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak ve kazanması halinde şampiyon olacak Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla buluştu.

20:33

ELMANDER: G.SARAY TARAFTARI İNANILMAZ

Eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, “Böyle bir atmosfere şaşırmıyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı bunu her zaman yapıyor. Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz” dedi.

20:33

MEŞALELER YANDI

Galatasaray taraftarları, antrenman başladıktan kısa bir süre sonra tribünlerde meşale yaktı.

 

20:25

OKAN BURUK’TAN YUMRUK ŞOV

Galatasaray taraftarlarının tribüne çağırdığı Okan Buruk, yumruk şova imza attı.

20:21

DONK: BABAM FATİH TERİM...

Bir diğer eski futbolcu Ryan Donk, “Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur” şeklinde konuştu.

20:21

ESKİ FUTBOLCULAR DA TRİBÜNDE

Galatasaraylı eski futbolcular Johan Elmander, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Ryan Donk ve Ryan Babel, taraftara açık antrenman için RAMS Park’a geldi.

 

20:21

Sahaya ilk çıkan isim olan İrfan Saraloğlu, futbolculardan önce taraftara üçlü çektirdi.

20:21

BABEL: AYRILSANIZ BİLE BAĞ KOPMUYOR

Eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel açıklamasında, “Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor” dedi.

20:20

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarları, Rams Park’taki antrenmana büyük ilgi gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #SAMSUNSPOR #OKAN BURUK

