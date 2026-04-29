En azından devler ligi’ne gidin!

F.Bahçe'de beklenen açıklama dün geldi. Başkan Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını ve aday olmayacağını duyurdu. Başkan kararını futbolculara ise yüz yüze iletti. Samandıra'ya her gittiğinde futbolcularla şakalaşan Saran, bu kez gergindi. Aldığı kararı iletirken, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" dedi.

BİR DURUŞUN PARÇASI OLACAĞIZ

Saran'ın resmi açıklamasında ise şu ifadeler dikkat çekti: "Göreve talip olduğumuzda 'ne sabır ne süre' dedik. Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için ben ve yol arkadaşlarım gece gündüz çalıştık. Yine ben, verdiğim söz üzerine camiamın karşısına çıkıyorum. Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum. Gönlümden geçen, bu görevi camiamıza şampiyonluk mutluluğunu yaşatarak tamamlamaktı. Ancak bu koltuk kişisel tercihlerle değil, doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır. Ben ve yol arkadaşlarım, bu görevi devrettikten sonra da kulübümüzün yanında, onu ileriye taşıyan bir duruşun parçası olmaya devam edeceğiz."

SEÇİM HEYECANI ERKEN BAŞLADI!

Fenerbahçe'de seçim tarihinin 6-7 Haziran olarak açıklanmasının ardından gözler başkan adaylarına çevrildi. Aziz Yıldırım döneminde sarılacivertli kulüpte yöneticilik yapan, 2011'de TFF'de başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Ali Aydınlar, 3 Kasım 2013'te yapılan kongrede de başkanlığa aday olmuş ancak 2 bin 383'e 6 bin 821 oyla Aziz Yıldırım'a kaybetmişti. Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi de adaylık kararı alan isimlerden. Eski yönetici aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Başkanı Barış Göktürk ise daha önce başkan adaylığını resmin duyurmuştu. Yaşanan bu sürecin ardından Fenerbahçe Kulübü 4 yılda 4 kez seçim görmüş olacak. 2024'te olağan seçimi kazanan Ali Koç, 2025'te olağanüstü kongreye gitmiş ve koltuğu Sadettin Saran'a bırakmıştı. 2026'da yeni bir olağanüstü seçim olacak. Gelecek yönetim 2027'de bu kez olağan seçimde yeniden camiadan oy bekleyecek.

AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

F.Bahçe'nin başkan adayı Barış Göktürk, Sports Digitale'de adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Göktürk, "Teknik direktörde denge modeline inanıyoruz. Tercihim yerli bir teknik adam veya yerliye çok yakın bir yabancı teknik adamdır. Eğer yabancı seçersek yerli destekçiler, yerli seçersek yabancı destekçiler olmalı'' dedi. Göktürk, Aziz Yıldırım'a da çağrı yaptı: "Sayın Başkanım, sana buradan çağrımdır: Gel, elini taşın altına koy. Biz seninle beraberiz. F.Bahçe'nin geleceği için seni 1 yıl da bekleriz, 4 yıl da bekleriz. Sen bizim efsane başkanımızsın. Fenerbahçe'yi bu çukurdan hep birlikte çıkaralım."