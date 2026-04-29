Fenerbahçe’den Başakşehir FK maçına ücretsiz bilet kararı!

Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:39

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile oynanacak maçta 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertliler, genç taraftarlarına ücretsiz bilet tanımlayacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaş altı taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR STADYUMDAN

Başvurular, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan Maraton Passo gişesinden, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

KONTENJANLA SINIRLI

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani henüz 18 yaşını doldurmamış olan taraftarlar kampanyaya dahil olabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu tutuluyor.

Başvuru sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekirken, işlemlerin yalnızca şahsen yapılabileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada ücretsiz bilet tanımlamalarının kontenjanla sınırlı olduğunun altı çizildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
