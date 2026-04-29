FIFA’dan kupada sarı operasyon

11 HAZİRAN-19 TEMMUZ tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Kupası
bu kez 48 takımla yapılacak ve maç sayısı da artacak. FIFA da bu durumla ilgili değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yapılan hazırlığa göre; sarı kartlar hem grup aşaması hem de çeyrek finallerden sonra silinecek. FIFA bu yolla biriken sarı kartlarda oyuncuların turnuvanın en önemli maçlarını kaçırmalarını da engelleyecek. Yeni sisteme göre takımlar çeyrek finale yükselene kadar toplam 5 maça çıkacak. A Milli Takımımız
, turnuvaya 14 Haziran'da Avustralya maçı ile başlayacak. Ardından ise 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak.