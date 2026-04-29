Forvette Umut olamadı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026

Forvette Umut olamadı!

32 yaşındaki futbolcu beklenen performansı sergileyemedi. Gol atamayan oyuncu, bordo-mavili takım için sadece 1 asist kaydetti

Forvette Umut olamadı!
Trabzonspor'un ara transferde 1.5 + 1 yıllığına kadrosuna kattığı Umut Nayir'de düşüş sürüyor. Bordo- mavili formayla beklentilerin uzağında kalan oyuncu, Konyaspor karşısında da eleştirilerin odağında yer aldı. Bu sezon ligde 10, kupada ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen deneyimli santrforun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Karşılaşma sonrası Umut'a destek veren Fatih Tekke, "Çok çalışkan, ahlâklı bir çocuk. Önünde Onuachu ve Felipe var. Ritmi bulması zaman alabilir. Biz ondan memnunuz. Sezon sonunda değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da ağları hiç bulamayan Umut Nayir, sadece 1 asist yapabildi.

STOPERDE TUFAN VAR
TEKNİK direktör Fatih Tekke, Savic'in yokluğunda Lovik'in stoper performansından memnun kalmadı. Deneyimli çalıştırıcı, bu tercihinden dolayı da öz eleştiri yaptı. İkinci yarıda bu hatadan dönen Tekke, savunmanın merkezinde Ozan Tufan'a forma verdi. Tecrübeli oyuncunun performansından memnun kalan genç teknik adamın, Savic takıma dönene kadar Ozan'ı stoperde değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Forvette Umut olamadı!
