İlk transfer Mario Lemina

G.Saray, 26. şampiyonluk için geri sayıma geçerken, yönetim de kadro çalışmalarına başladı. Dış transfer için listeler oluşturulurken, içeride de hummalı bir çalışma var. Gözler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lemina'ya çevrildi. Gabonlu orta sahanın artı bir yıl opsiyonu, maçların yüzde 60'ına ilk 11 başlamasına bağlıydı. Son 3 haftada 1 kez 11'e girmesi, Lemina'nın Galatasaray'da devam etmesi için yeterli. Sarı-kırmızılı takımda 2.5 milyon Euro kazanan Mario Lemina, ücretine zam bekliyor. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 kulvarda 50 maça (Süper Lig-31, Şampiyonlar Ligi-12, Türkiye Kupası-5, Süper Kupa-2) çıktı. Bu maçların 31'inde ilk 11'e girerken şu ana kadar takıma 2 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

ŞAMPİYONLUK İDMANI BUGÜN!

G.SARAY saat 20.00'de RAMS Park'ta yapacağı antrenmanda taraftarıyla buluşacak. Biletlerin passo uygulamasından ücretsiz alınacağı idman, mini bir şampiyonluk kutlaması provası da olacak. Öte yandan Samsun'daki maçın biletlerine de büyük ilgi var.