Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG'ye Achraf Hakimi'den sakatlk şoku!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:22

PSG forması giyen Achraf Hakimi sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.

Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.

PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PSG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ACHRAF HAKİMİ #BAYERN MÜNİH #PARİS SAİNT GERMAİN

