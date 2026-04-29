Real Madrid’e özel bir dönüş: Mourinho

REAL MADRİD'DE Arbeloa sonrasında göreve getirilecek isimler arasında sürpriz bir aday var! The Athletic'in haberine göre; başkan Florentino Perez, bizzat teknik adamı kendisi seçecek. Sezon başında bu görevi genel menajer Jose Angel Sanchez'e devreden Perez, Xabi Alonso tercihine itiraz etmemişti. Ancak bu kez Sanchez ipleri eline alacak. İşte bu noktada deneyimli başkan, rotasını iddialara göre Jose Mourinho'ya çevirecek. 2010- 13 arasında Real Madrid'i çalıştıran 'Özel biri' 100 puanlı 2012 şampiyonluğu ile kulüp tarihine geçmişti. Madrid kulübünde 1 İspanya Kupası ve bir de İspanya Süper Kupa kazanan Portekizli çalıştırıcı, kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam ediyor.

