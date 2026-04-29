Soldan Matador geliyor!

Sol beke kalıcı çare arayan Beşiktaş, Almanya'ya yöneldi. 2023'ten beri B.Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo, Kara Kartal'ın sol bekteki önceliği olacak. Alman ekibinde son sezonuna girmeye hazırlanan 30 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da talipler var. Beşiktaş ise yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Grimaldo'ya yapacağı öneri ile şimdiden aklını çelmeyi kesin görüyor. Ülkesinden gelecek tekliflerin kendi temaslarında sundukları ücrete yetişemeyeceğinden emin olan Beşiktaş yönetimi, Bayer Leverkusen ile masaya oturacak.

LEVERKUSEN BEDELSİZ TRANSFER ETMİŞTİ



1.71'lik oyuncu için 20 milyon Euro bonservis bekleyen Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklarda Kartal'ın aklındaki bedel bonuslarla 12 milyon Euro… Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Benfica'dan Leverkusen'e geçmişti.

GRİMALDO'NUN KARİYERİ

Kulüp.................. Maç.......Gol... Asist

B.Leverkusen...... 142........30..... 39

Benfica................301........27..... 61

Barcelona II.........92..........6....... 0



B planı WOLFE

SOL bekte B planı David M.Wolfe yine gündemde. Devre arasında da yönetimin temas kurduğu Norveçli oyuncunun kontratı devam ediyor. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Wolverhampton da masaya oturmaya hazır durumda.