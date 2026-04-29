Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Süper Lig'de 33.hafta programı açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:37 Son Güncelleme: 29.04.2026 10:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 33. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 33'üncü haftanın programı belli oldu. 33'üncü hafta karşılaşmaları 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Haftanın karşılaşmaları şöyle:

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
