Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 16:27 Son Güncelleme: 29.04.2026 16:47

Son dakika haberi: Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası yeri ve tarihi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır.

Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." denildi.

Dev organizasyonun yarı finalinde Beşiktaş - Konyaspor ve Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak. Eşleşmelerde galip gelen taraflar, finale yükselecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
