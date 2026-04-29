Giriş Tarihi: 29.04.2026

Talisca’dan garip savunma

GÖZTEPE maçında 90+5'te kaçırdığı penaltı sonrası Mourinho'nun kovulmasına zemin hazırlayan, G.Saray derbisinde auta attığı penaltıyla Tedesco'nun sonunu getiren Talisca yaptığı açıklamayla sorumluluğu üzerine aldı. Brezilyalı futbolcu, "Böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi. Çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım. Çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım en iyisi olurdum. Ama nasıl oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum. Sağ kanat, 9 numara, 8 numara, 10 numara. Tek hedefim var; kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam" dedi.

Talisca’dan garip savunma
