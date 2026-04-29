Tarihi maçta zafer PSG'nin!
Giriş Tarihi: 29.04.2026

Fransız devi, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i 5-4 yendi. Büyüleyici maç, yarı finalde en çok gol atılan karşılaşma olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı. Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederken, Devler Ligi tarihinde en çok gol atılan yarı final müsabakası olarak tarihe geçti. Fransız devini zafere taşıyan golleri Kvaratskhelia (2), Dembele (2) ve Joao Neves attı. Alman ekibinin sayıları ise Harry Kane (pen.), Olise, Upamecano ve Diaz'dan geldi. PSG'nin 5 isabetli şutunda 5 gol bulması dikkat çekici bir detaydı. Bayern'in kaleyi bulan 8 şutunun ise 4'ü ağlarla buluştu. Rövanş 6 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak. Yarı finaldeki diğer eşleşmede de bugün saat 22.00'de Atletico Madrid, Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

