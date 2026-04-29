Trabzonspor’da Ernest Muçi kararı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu belirtildi.
A Spor'un haberine göre; 10 Mayıs itibariyle Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu maddesinin süresinin dolacağı ifade edildi.
Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş'la bu konuda bir pazarlık girişiminde bulunabileceği vurgulandı.
25 yaşındaki on numara, bu sezon Trabzonspor'da 31 karşılaşmada şans buldu. Yıldız oyuncu, bu süreçte 13 gol attı ve 8 asist üretti.
Ernest Muçi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.
25 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.