Trabzonspor’da Ernest Muçi kararı!

Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş'la bu konuda bir pazarlık girişiminde bulunabileceği vurgulandı.

25 yaşındaki on numara, bu sezon Trabzonspor'da 31 karşılaşmada şans buldu. Yıldız oyuncu, bu süreçte 13 gol attı ve 8 asist üretti.

Ernest Muçi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.

25 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

