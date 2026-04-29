Trabzonspor’dan transferde Viktor Tsygankov sürprizi!

Oyuncunun hücum hattında takıma katkı sağlayabileceğinin düşünüldüğü vurgulandı.

Viktor Tsygankov, bu sezon Girona'da 29 karşılaşmada görev aldı. Ukraynalı oyuncu, bu süreçte 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Viktor Tsygankov'un Girona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numarada da forma giyebilen Viktor Tsygankov'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

