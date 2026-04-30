Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:10 Son Güncelleme: 30.04.2026 13:11

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu

17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
