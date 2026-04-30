1. Lig’de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin
17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu
17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker
20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
2 Mayıs Cumartesi:
16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay