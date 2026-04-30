Erzurum’da kupa coşkusu

TRENDYOL 1
. Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK
, zafer coşkusunu binlerce taraftarıyla birlikte kutladı. Takımın otobüsle tesislerden çıkışıyla başlayan coşku, şehir konvoyuyla daha da arttı. Neredeyse tüm şehrin katıldığı görkemli organizasyonda Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda konserlerle birlikte eğlencenin dozu tavan yaptı. Teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, taraftarlarla birlikte hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylerken
havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Şampiyonlar, kupa ve madalyalarını TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın elinden aldı.