Galatasaray, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve İstanbul Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşayan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 18 kez ipi önde göğüsledi. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Süper Lig'de bu sezon 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da ipi önde göğüslemesi halinde 39. sezonda 19. şampiyonluğunu elde edecek.

GALATASARAY İÇİN MİLAT 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 39 sezonda ise 19 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti.

DÖRT SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 3 puan kadar yaklaştığı şampiyonluğu kazanması durumunda bu kez Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk yaşamış olacak.

ARMASINA 5. YILDIZI TAKTI

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

ÜÇ PUANLI SİSTEMİN ŞAMPİYONLARI

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 38 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 Fenerbahçe 1989-1990 Beşiktaş 1990-1991 Beşiktaş 1991-1992 Beşiktaş 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Beşiktaş 1995-1996 Fenerbahçe 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Galatasaray 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 Fenerbahçe 2001-2002 Galatasaray 2002-2003 Beşiktaş 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Fenerbahçe 2005-2006 Galatasaray 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Galatasaray 2008-2009 Beşiktaş 2009-2010 Bursaspor 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Galatasaray 2012-2013 Galatasaray 2013-2014 Fenerbahçe 2014-2015 Galatasaray 2015-2016 Beşiktaş 2016-2017 Beşiktaş 2017-2018 Galatasaray 2018-2019 Galatasaray 2019-2020 Medipol Başakşehir 2020-2021 Beşiktaş 2021-2022 Trabzonspor 2022-2023 Galatasaray 2023-2024 Galatasaray 2024-2025 Galatasaray

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör