Galatasaray’ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı!

Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:16

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı golcü Carlos Vinicius, üst üste kullandığı 3 penaltıyı da gole çeviremedi.

Brezilya ekiplerinden Gremio'da forma giyen Carlos Vinicius büyük bir şok yaşadı.

Deneyimli santrfor, Palestino ile oynanan Sudamericana maçında 11. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Vinicius, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra atış tekrar edildi. Ancak Brezilyalı yıldız ikinci kez penaltıyı kaçırdı.

3. KEZ KAÇIRDI

Buna karşın maçın hakemi penaltı atışını bir kez daha tekrar ettirdi ve yine topun başına Carlos Vinicius geçti ve yine penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yaşanan bu olay Brezilya'da da büyük gündem oldu.

31 yaşındaki santrfor, 2023-2024 sezonunda Galatasaray forması terletmiş ve 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CARLOS VİNİCİUS #GREMİO #GALATASARAY

