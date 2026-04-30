Göztepe deplasmanlarda puanları topladı

Gurbette 15 maç oynayan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 23 puan topladı. Sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK ve Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yenerken; Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor ve Kocaelispor'la berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir FK'ya yenilen Göz-Göz, deplasmanlarda 17 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Göztepe, Süper Lig'de son 7 sezonda Trabzonspor'la deplasmanlarda oynadığı maçlarda da puanlar almayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte bordo-mavilileri 2 kez yenerken, 2 maç berabere bitti, Trabzonspor da Göztepe'yi 2 defa mağlup etti. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Şu an 65 puanla 3'üncü basamakta yer alan Karadeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale yükseldi. Göztepe ise RAMS Başakşehir FK ile kıyasıya 5'incilik yarışına girdi. Göztepe, 51 puan ve averajla aynı puana sahip 5'inci RAMS Başakşehir FK'nın 1 basamak gerisinde 6'ncı durumda.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör