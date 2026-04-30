Noa Lang, Galatasaray’da kalacak mı?

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:32

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın geleceği merak konusuydu. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı yıldız için kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte Napoli'ye geri dönecek.

CİMBOM BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Il Mattino'nun aktardığı habere göre; Aslan'ın opsiyonunu kullanmayacağı oyuncu için Napoli, nihai kararını yaz kampında verecek.

İtalyan temsilcisi, Hollandalı sol kanadı yeni sezon hazırlık kampında gözlemleyecek. Bu süreçte 26 yaşındaki oyuncunun performansı, fiziksel durumu ve takıma uyumu değerlendirilerek kadroda yer alıp almayacağı kesinlik kazanacak.

4 GOLLÜK KATKI

Sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkan Lang, 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Doğukan Yıldırım - Editör
