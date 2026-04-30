Noa Lang, Galatasaray’da kalacak mı?

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sezonun bitmesiyle birlikte Napoli'ye geri dönecek.
CİMBOM BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
Il Mattino'nun aktardığı habere göre; Aslan'ın opsiyonunu kullanmayacağı oyuncu için Napoli, nihai kararını yaz kampında verecek.
İtalyan temsilcisi, Hollandalı sol kanadı yeni sezon hazırlık kampında gözlemleyecek. Bu süreçte 26 yaşındaki oyuncunun performansı, fiziksel durumu ve takıma uyumu değerlendirilerek kadroda yer alıp almayacağı kesinlik kazanacak.