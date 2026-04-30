Okan Buruk, yerli teknik adam geleneğini sürdürüyor!

Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:36 Son Güncelleme: 30.04.2026 11:37

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirmeye çok yaklaştı.

Süper Lig'de 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, kalan 3 haftada 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Sırasıyla deplasmanda Samsunspor, evinde Hesap.com Antalyaspor ve rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak "Cimbom" şampiyonluğa ulaşırsa teknik direktör Okan Buruk da Türk teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürecek.

TÜRK TEKNİK ADAMLARIN SERİSİ CEVAT GÜLER İLE BAŞLADI

Ligde Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği, 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başladı.

Türk teknik direktörler, son 18 sezonda ise şampiyonluklara ambargo koydu.

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

SON 18 SEZONDA EN ÇOK FATİH TERİM VE OKAN BURUK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 18 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Fatih Terim ile Okan Buruk yaşadı.

Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukların ardından 2017-2018 ile 2018-2019 sezonlarında sarı-kırmızılı takımı bir kez daha mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı.

Son 18 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması halinde yerli teknik adamların hegemonyası 19 sezona çıkacak ve Okan Buruk da 5. şampiyonlukla söz konusu süreçte bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam olacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK ADAM ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

ŞAMPİYONLAR

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
