Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:56 Son Güncelleme: 30.04.2026 10:57

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın (1 Mayıs Cuma günü) oynanacak 2 maçla başlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin 32. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe; RAMS Başakşehir'i, üçüncü sıradaki Trabzonspor da Göztepe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

Yarın
17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

2 Mayıs Cumartesi
20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Mayıs Pazar
20.00 Kayserispor - Eyüpspor
20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
