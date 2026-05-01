1. Lig’de play-off öncesi ilk düğüm çözülüyor!

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Ligde 73 puanlı Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Çorum FK da 70 puanla 4. sırada yer alıyor. 3 takımın da aynı puanla ligi bitirmesi halinde üçlü averaja göre Süper Lig'e Amed Sportif Faaliyetler yükselecek. İkinci olma şansı kalmayan Çorum FK, yalnızca Esenler Erokspor ile aynı puanda bitirdiği takdirde ise ikili averajla 3.'lük elde edip doğrudan play-off finaline katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan bir diğer heyecan da ligin 7. basamağı için yaşanacak. Şu anda 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile 8. sıradaki Bandırmaspor 57'şer puanda bulunuyor. Bu iki ekibin aynı puanda ligi bitirmesi durumunda ise ikili averajla play-off hakkı kazanan takım Ankara Keçiörengücü olacak.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçlar şöyle:



Bugün

14.30 Hatayspor - Van Spor FK

17.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

17.00 Boluspor - Serikspor

20.00 Manisa FK - Sakaryaspor



Yarın

16.00 Çorum FK - Erzurumspor FK

16.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Bandırmaspor - Sivasspor

16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor

16.00 Bodrum FK - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör